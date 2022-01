Tennis

Tennis : L’émouvant message de Federer à Nadal après son sacre en Australie !

Publié le 30 janvier 2022 à 21h35 par B.C.

Alors que Rafael Nadal a remporté le 21e titre du Grand Chelem de sa carrière en Australie ce dimanche, Roger Federer a tenu à féliciter son rival et ami espagnol.

Rafael Nadal rentre un peu plus dans l’histoire du tennis après sa victoire à l’Open d’Australie. Vainqueur de Daniil Medvedev (2-6, 6-7 [5], 6-4, 6-4, 7-5) en 5h24, l’Espagnol a remporté le 21e titre du Grand Chelem de sa carrière, devançant ainsi Roger Federer et Novak Djokovic. Alors que le Serbe a félicité Rafael Nadal après ce succès impressionnant, le Suisse en a fait de même dans un très beau message publié sur ses réseaux sociaux.

« Sincères félicitations à mon ami et grand rival Rafael Nadal »