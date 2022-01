Tennis

Tennis - Open d'Australie : Les mots forts de Nadal après sa qualification en finale !

Publié le 28 janvier 2022 à 9h35 par B.L.

Après sa victoire contre Matteo Berrettini ce vendredi (6-3, 6-2, 3-6, 6-3), Rafael Nadal s'est qualifié pour la finale de l'Open d'Australie. L'Espagnol n'a pas caché sa grande satisfaction après la rencontre.

À 35 ans, Rafael Nadal répond toujours présent. Après avoir vécu une année 2021 marquée par une blessure au pied, l'Espagnol confirme une nouvelle fois son retour au plus haut niveau à l'Open d'Australie. Au point physiquement, le numéro 5 mondial a réussi à se défaire de Matteo Berrettini ce vendredi (6-3, 6-2, 3-6, 6-3). Rafael Nadal affrontera dimanche le vainqueur de la demi-finale opposant Daniil Medvedev à Stéfanos Tsitsipas. Le Majorquin tentera alors de remporter son 21e titre en Grand Chelem.

« Je n’aurais jamais pensé jouer une finale ici en 2022 »