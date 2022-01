Tennis

Tennis : L'énorme aveu de Rafael Nadal sur sa rivalité avec Djokovic et Federer !

Publié le 27 janvier 2022 à 22h35 par A.D.

Alors que Novak Djokovic, Roger Federer et lui ont tous les trois remportés 20 titres du Grand Chelem, Rafael Nadal a expliqué clairement que passer devant ses deux grands rivaux n'était pas un objectif pour lui.

Pendant plus d'une décennie, Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal ont dominé la planète tennis. Dans ses meilleures années, le Big 3 a tout raflé sur son passage, et plus particulièrement les Grand Chelem, ne laissant que des miettes aux autres joueurs du circuit ATP. D'ailleurs, Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal ont réalisé l'immense exploit de remporter 20 titres du Grand Chelem chacun en carrière. Interrogé sur sa rivalité avec l'ogre serbe et le maitre à jouer suisse, le Majorquin a fait clairement savoir qu'il ne s'était pas fixé l'objectif de les devancer avant de mettre un terme à sa carrière.

«Mon bonheur ne dépend pas du fait d’avoir plus de Grand Chelem que Federer et Djokovic»