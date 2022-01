Tennis

Tennis : Djokovic lâche un message fort à Nadal après sa victoire en Australie !

Publié le 30 janvier 2022 à 19h35 par B.C.

Ce dimanche, Rafael Nadal est entré dans l’histoire en remportant l’Open d’Australie, le 21e titre du Grand Chelem de sa carrière. Un exploit salué par Novak Djokovic.

Mené deux sets à zéro, Rafael Nadal est parvenu à renverser Daniil Medvedev en finale de l'Open d'Australie (2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 7-5). Grâce à cette victoire acquise en 5h24, l’Espagnol est entré dans l’histoire en remportant le 21e titre du Grand Chelem de sa carrière, devançant ainsi Roger Federer et Novak Djokovic. Ce dernier, expulsé par les autorités du pays avant le début du tournoi en raison de sa situation vaccinale, a tenu à saluer cet exploit.

« Un exploit incroyable »