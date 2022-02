Tennis

Tennis : Roger Federer annonce la couleur pour son grand retour !

Publié le 2 février 2022 à 17h35 par T.M.

En délicatesse avec son genou, Roger Federer a donné ce mercredi de ses nouvelles, faisant alors un point concernant son futur retour sur les courts.

A 40 ans, Roger Federer commence à ressentir le poids des années. Et c’est le corps du Suisse qui en fait les frais. Ces derniers mois, l’ancien numéro 1 mondial a eu de gros problèmes au genou, ce qui l’a obligé à passer plusieurs fois par la case opération. La question est donc de savoir si on pourra revoir Federer sur un court de tennis en train d’évoluer au plus haut niveau. Face à toutes ces interrogations, le principal intéressé a fait le point ce mercredi.

« J'en saurai beaucoup plus en avril »