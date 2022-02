Tennis

Tennis : Nadal répond à l'annonce choc de Medvedev après l'Open d'Australie !

Publié le 1 février 2022 à 17h35 par A.D.

Après avoir mené deux sets à rien en finale de l'Open d'Australie, Daniil Medvedev a été renversé par Rafael Nadal. Dépité après la rencontre, le Russe a laissé clairement entendre qu'il pourrait faire l'impasse sur Roland-Garros et Wimbledon à cause de cette défaite. Interrogé sur cette sortie de Daniil Medvedev, Rafael Nadal a tenu à lui faire passer un gros message.

Daniil Medvedev a eu du mal à digérer sa défaite face à Rafael Nadal. Alors qu'il a remporté les deux premiers sets, le Russe a finalement été battu à la suite d'un énorme combat de cinq sets. Marqué par cette finale de l'Open d'Australie perdue, Daniil Medvedev a confié qu'il pourrait ne pas se présenter à Roland-Garros ou à Wimbledon cette saison. « À partir de maintenant, je joue pour moi, pour ma famille, pour les gens qui ont confiance en moi, bien sûr pour tous les Russes, car je sens qu’ils me soutiennent beaucoup. Je vais le dire comme ça. S’il y a un tournoi sur courts en dur à Moscou, avant Roland-Garros ou Wimbledon, j’irai là‐bas même si je rate le tournoi de Wimbledon ou Roland Garros ou autre. Le gamin a arrêté de rêver. Le gamin va jouer pour lui‐même. C’est tout. C’est mon histoire » , a confié Daniil Medvedev en conférence de presse.

«Je le respecte beaucoup, c'est un grand champion, je lui souhaite le meilleur»