Tennis

Tennis : Le bel hommage de Nadal à Federer !

Publié le 2 février 2022 à 10h35 par La rédaction

Quelques jours après avoir reçu un beau message de la part de Roger Federer, Rafael Nadal lui a répondu, non sans émotion.

A 35 ans, Rafael Nadal a écrit une nouvelle page de son histoire dimanche dernier. Mené deux sets à zéro, l’Espagnol est allé puiser dans ses réserves pour inverser la situation et battre Daniil Medvedev en 5 sets. Une performance XXL encore plus remarquable sachant que le natif de Majorque n’était pas à 100% physiquement. A cette occasion, Nadal a remporté son 21ème tournoi du Grand Chelem, prenant ainsi le dessus sur Roger Federer et Novak Djokovic, tous deux à 20. Après son sacre, Rafael Nadal a reçu un vibrant hommage de Roger Federer auquel il vient de répondre.

« Nous avons une relation incroyable »