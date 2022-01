Tennis

Tennis : Rafael Nadal répond aux éloges de Roger Federer !

Publié le 31 janvier 2022 à 11h35 par Th.B.

Victorieux de Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie dimanche, Rafael Nadal a reçu un gros message de félicitations de la part de Roger Federer pour avoir été le premier tennisman à décrocher 21 Grands Chelems. Le Majorquin a pris la peine de répondre à son rival et ami.

Sacré à l’Open d’Australie pour la deuxième fois de sa carrière dimanche en accomplissant au passage une remontada fantastique après avoir été mené par deux sets à zéro face à Daniil Medvedev, Rafael Nadal est entré un peu plus dans l’histoire du tennis masculin. En effet, l’Espagnol de 25 ans est donc le premier joueur du circuit ATP à décrocher 21 Grands Chelems, devant les 20 de Roger Federer. L’occasion pour le Suisse de faire passer un énorme message adressé à son ami dans la foulée du sacre de Nadal à Melbourne. « Quel match ! A mon ami et grand rival Rafael Nadal, sincères félicitations pour être devenu le premier homme à remporter 21 Grands Chelems en simple. Il y a quelques mois, nous plaisantions sur le fait que nous étions tous les deux sur des béquilles. Incroyable. Ne jamais sous‐estimer un grand champion. Ton incroyable éthique de travail, ton dévouement et ton esprit de combat sont une source d’inspiration pour moi et pour d’innombrables autres personnes dans le monde ». Quelques heures sont passées depuis et forcément, Rafael Nadal a été interrogé en interview sur le discours élogieux de Federer à son égard.

«On a toujours eu beaucoup de respect l’un pour l’autre»