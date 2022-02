Tennis

Tennis : La grande annonce d'Andy Murray sur son avenir !

Publié le 6 février 2022 à 16h35 par B.L.

Après avoir connu de nombreux pépins physiques ces dernières années, Andy Murray a dernièrement retrouvé un bon état de forme. Pour préserver son corps, l'Écossais n'écarte pas de faire l'impasse sur la saison de terre battue.

À 34 ans, Andy Murray est loin de ses plus belles années. L'ancien numéro 1 mondial a souvent été freiné par son corps fragile au cours de sa carrière. Par conséquent, l'Écossais ne semble plus être en mesure d'enchaîner l'ensemble des tournois de haut niveau. Ainsi, Andy Murray songe à ne pas disputer les grandes compétitions se déroulant sur terre battue, comme Roland-Garros, afin de privilégier la saison sur gazon et notamment le tournoi de Wimbledon.

« Pour l’instant, je ne prévois pas de jouer sur terre battue cette saison »