Tennis

Tennis - Coupe Davis : Les mots forts de Grosjean après la sélection de Monfils !

Publié le 4 février 2022 à 12h35 par B.L.

Absent depuis 2019 avec l'équipe de France, Gaël Monfils va faire son retour avec les Bleus. Le joueur de 35 ans a été sélectionné par Sébastien Grosjean pour le tour qualificatif de la Coupe Davis contre l'Équateur les 4 et 5 mars prochains.

L'équipe de France sera emmené par Gaël Monfils en Coupe Davis. Malgré son élimination dès le premier tour de l'Open de France jeudi, le numéro 16 mondial a convaincu Sébastien Grosjean après son joli parcours à l'Open d'Australie. Gaël Monfils sera donc présent les 4 et 5 mars prochains à Pau, pour jouer le tour qualificatif de la Coupe Davis contre l'Équateur. Le Français sera accompagné d'Adrian Mannarino, tandis que Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert disputeront le double.

« C'est une sélection logique et il sera n°1 français pour cette rencontre »