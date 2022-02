Tennis

Tennis : Djokovic, Federer… L’énorme annonce de Nadal sur le record !

Publié le 2 février 2022 à 19h35 par Th.B.

Alors qu’il pourrait décrocher son 22ème Grand Chelem à Roland-Garros au printemps, Rafael Nadal a avoué ne pas être contre l’idée de creuser l’écart avec Novak Djokovic et Roger Federer bien que ce ne soit pas une obsession à ses yeux.

Rafael Nadal a décroché son 21ème Grands Chelems dimanche dernier en prenant le meilleur sur Daniil Medveded après avoir pourtant perdu les deux premiers sets du match. Ce qui a permis à l’Espagnol de dépasser Roger Federer et Novak Djokovic, tous deux détenteurs de 20 titres du Grand Chelem. Et alors que Roland-Garros est le premier gros tournoi de l’année civile, Rafael Nadal pourrait creuser l’écart avec les deux autres monstres de la discipline, bien que cela ne soit pas une obsession comme Nadal l’a clairement fait savoir.

« Je ne suis pas obsédé par l’idée »