Tennis

Tennis - Open d'Australie : Kyrgios révèle un échange avec Djokovic après sa punchline !

Publié le 3 février 2022 à 23h35 par A.D.

Non-vacciné, Novak Djokovic a subi un traitement particulier à Melbourne avant d'être expulsé d'Australie. Alors que Nick Kyrgios a pris sa défense publiquement malgré leurs différends, le numéro un mondial a pris contact lui.

Malgré un froid avec Novak Djokovic avant l'Open d'Australie, Nick Kyrgios n'a pas hésité à prendre position pour prendre sa défense. En effet, l'Australien a tenu à apporté son soutien à l'ogre serbe avant son expulsion de Melbourne à cause de son statut vaccinal. « Hawke (ministre australien de l’Immigration) dit qu’il est une menace pour nos frontières, on le traite comme une arme de destruction massive. Non, il est là pour jouer au tennis ! J’ai envie qu’il gagne l’Open d’Australie. J’ai envie de me balader dans Melbourne Park avec mon t‑shirt ‘Idemo’ (…) Sur le plan humain, il a besoin du soutien des autres joueurs. (Stefanos) Tsitsipas, je comprends que tu aies ton point de vue sur la vaccination. (Andy) Murray, on peut toujours compter sur lui pour dire la bonne chose, Nadal peu importe… Mais bro, où est ton soutien pour le gars ? » , a confié Nick Kyrgios à la mi-janvier.

«Il pensait que j’étais toujours en colère sur lui»