Tennis : Australie, vaccin… Djokovic sort du silence et va vider son sac !

Publié le 3 février 2022 à 14h35 par B.C.

Reçu ce jeudi dans son pays par le président serbe Aleksandar Vucic, Novak Djokovic est revenu sur son expulsion d’Australie et promet d’en dire plus prochainement.

Si l’aspect sportif a repris le dessus après la victoire historique de Rafael Nadal, décrochant le 21e titre du Grand Chelem de sa carrière, l’Open d’Australie a démarré sur fond de polémique avec l’absence de Novak Djokovic. Le Serbe a été expulsé du pays avant le début du tournoi pour ne pas s'être fait vacciner avant d’entrer sur le territoire, un long feuilleton de onze jours au cours duquel il avait pu compter sur le soutien de son pays. Invité ce jeudi à Belgrade par le président serbe Aleksandar Vucic, Novak Djokovic est revenu sur cette affaire et a indiqué qu’il donnerait sa version des faits dans les prochains jours.

« D'ici sept à dix jours, je m'adresserai avec ma version de l'histoire et de tout ce qui s'est passé en Australie »