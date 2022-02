Tennis

Tennis : Après l'Open d'Australie, Monfils fait une grosse mise au point pour son avenir !

Publié le 4 février 2022 à 10h35 par B.L.

Jeudi, Gaël Monfils a largement été battu par Mikael Ymer pour son entrée en lice à l'Open Sud de France (6-1, 6-2). Amoindri notamment après un énorme Open d'Australie, le Français a fait le point sur les réseaux sociaux.

L'Open d'Australie semble être déjà bien loin pour Gaël Monfils. Auteur d'un beau parcours à Melbourne, le Français n'a pas été aussi fringant jeudi, lors de l'Open Sud de France. À Montpellier, le joueur de 35 ans n'a pas fait long feu, éliminé dès son premier match par le Suédois Mikael Ymer (6-1, 6-2) en 57 minutes de jeu. Très déçu, Gaël Monfils a tenu à partager son état d'esprit en postant un long message sur ses comptes Twitter et Instagram .

« Je pensais avoir récupérer suffisamment de l’Open d’Australie et arriver prêt pour Montpellier, mais malheureusement ça ne l’a pas fait »