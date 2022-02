Tennis

Tennis : Djokovic, Federer... Dominic Thiem s'enflamme totalement pour Rafael Nadal !

Publié le 5 février 2022 à 15h35 par La rédaction

Vainqueur de son 21ème titre du Grand Chelem la semaine dernière en Australie, Rafael Nadal a été couvert de louanges par Dominic Thiem.

Ils étaient trois à vingt titres du Grand Chelem, ils ne sont désormais plus que deux. Profitant de l’absence de Novak Djokovic et Roger Federer, Rafael Nadal a réalisé un Open d’Australie dantesque pour glaner son 21ème majeur. Une performance XXL, surtout qu’il était mené deux sets à rien contre Daniil Medvedev en finale. Le natif de Majorque a montré le grand champion qu’il était et est allé inscrire, une fois de plus, son nom dans l’histoire du tennis. De quoi laisser bouche-bée ses adversaires.

«Il est définitivement l’un des plus grands sportifs de tous les temps»