Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Yannick Noah se prononce pour le GOAT !

Publié le 5 février 2022 à 9h35 par B.L.

Après la victoire de Rafael Nadal à l'Open d'Australie, les débats sur l'identité du plus grand joueur de l'histoire du tennis ont repris de plus belle. Ainsi, Yannick Noah s'est exprimé sur la question.

À l'Open d'Australie, Rafael Nadal a réussi un retour héroïque. Blessé au pied pendant une porte partie de l'année 2021, le joueur de 35 ans est arrivé étincelant à Melbourne. Au terme d'une incroyable finale contre Daniil Medvedev, l'Espagnol s'est imposé en cinq sets, remportant ainsi son 21e tournoi du Grand Chelem. Rafael Nadal devance donc désormais les 20 titres de Novak Djokovic et de Roger Federer. Toutefois, pour Yannick Noah, le débat du GOAT dépasse le nombre de trophées gagnés.

«Qu’il y en ait un qui en ait gagné 21 ou 20 c’est complètement abstrait»