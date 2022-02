Tennis

Tennis : Rafael Nadal s’enflamme pour son association avec Federer !

Publié le 3 février 2022 à 19h35 par T.M.

A l’occasion de la Laver Cup, Rafael Nadal fera la paire avec Roger Federer. De quoi enthousiasmer le récent vainqueur de l’Open d’Australie.

Habituellement, Roger Federer et Rafael Nadal sont adversaires sur les courts. Depuis plusieurs années maintenant, le Suisse et l’Espagnol se livrent d’incroyables duels et cela a donné lieu à plusieurs affrontements de légende. Néanmoins, prochainement, c’est bien ensemble que l’on verra Federer et Nadal. En effet, pour la Laver Cup, les deux légendes vont faire la paire, comme elles ont déjà pu le faire.

« J’ai hâte de jouer à nouveau avec toi mon ami »