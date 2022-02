Tennis

Tennis : Roger Federer est interpellé pour son avenir !

Publié le 5 février 2022 à 11h35 par B.L.

Toujours absent des courts, Roger Federer n'en reste pas moins présent dans les têtes de certains joueurs. Ainsi, Diego Schwartzman est revenu sur l'importance du Suisse au cours de sa carrière.

À 40 ans, Roger Federer n'a toujours pas pris sa retraite malgré un corps fragile. Depuis plusieurs mois, le Suisse est éloigné des courts en raison d'une blessure à un genou. Dernièrement, Rodger avait donné de ses nouvelles sur son état physique : « Les mois qui arrivent vont être très intéressants et importants pour moi. J'en saurai beaucoup plus en avril sur ce que mon corps peut encaisser. » De son côté, l'Argentin Diego Schwartzman, 14e joueur mondial, a exprimé toute son admiration envers Roger Federer.

« J’espère qu’il ne prendra jamais sa retraite »