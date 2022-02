Tennis

Tennis : Le gros constat de Sébastien Grosjean sur la nouvelle génération !

Publié le 4 février 2022 à 22h35 par La rédaction

Capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, Sébastien Grosjean s'est prononcé sur la nouvelle génération tricolore, qui tarde à pointer le bout de son nez.

Pour disputer le tour qualificatif de la Coupe Davis, Sébastien Grosjean a décidé de faire appel à quatre trentenaires : Gaël Monfils, Adrian Mannarino, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Numéro deux français au classement ATP, Ugo Humbert n’a pas été convoqué, tout comme Hugo Gaston, star du dernier Paris Rolex Masters. Alors que les jeunes talents tardent à s’imposer et à créer des exploits, Sébastien Grosjean s’est prononcé sur ce creux générationnel

« Pour l'instant, les jeunes doivent gagner en constance »