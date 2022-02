Tennis

Tennis : Cette sortie de taille sur la victoire historique de Nadal à l'Open d'Australie !

Publié le 6 février 2022 à 23h35 par P.L.

Auteur d'un match spectaculaire en finale de l'Open d'Australie contre Daniil Medvedev en janvier dernier, Rafael Nadal a dû puiser jusqu'au plus profond de lui-même pour s'imposer. Mats Wilander n'arrive d'ailleurs toujours pas à s'expliquer la fabuleuse remontée de l'Espagnol.

En janvier dernier, Rafael Nadal a été sacré pour la 21e fois en tournoi du Grand Chelem après sa victoire contre Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie. Pourtant, la partie n’était pas gagnée d’avance. Après avoir remporté les deux premiers sets, le Russe était tout proche de son deuxième titre en Grand Chelem. Mais Rafael Nadal n’a pas abandonné et grâce à son mental d'acier, il est parvenu à remonter au score pour finalement s’imposer (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5). Mats Wilander n’arrive d’ailleurs toujours pas à s’expliquer ce match au retournement de situation incroyable.

« C’est le retour le plus remarquable dans l’un des matchs les plus historiques »