Tennis

Tennis : Open d’Australie, polémique... Cette énorme sortie sur Novak Djokovic !

Publié le 5 février 2022 à 17h35 par P.L.

En janvier dernier, Novak Djokovic a fait l'objet d'une grande polémique avant l'Open d'Australie en raison de son statut vaccinal. Mais selon Darren Cahill, cette situation ne devrait que le rendre encore plus fort.

Au mois de janvier, Novak Djokovic a beaucoup fait parler de lui. Alors qu’il devait initialement bénéficier d’une exemption médicale concernant le vaccin contre la Covid-19 pour pouvoir participer à l’Open d’Australie, le Serbe a finalement vu l’accès au territoire australien lui être refusé à cause d’un défaut de visa. Si l’espoir commençait à revenir au fil des jours du côté du numéro un mondial concernant sa participation au premier tournoi du Grand Chelem de l’année, Nole a finalement été contraint de quitter le pays après une deuxième annulation de son visa. Cette situation a créé une véritable polémique autour de lui, mais Novak Djokovic pourrait se servir de cette expérience comme une motivation supplémentaire pour dominer encore plus le circuit ATP aux yeux de Darren Cahill.

« Je pense que nous verrons encore Nole avec un niveau incroyable au cours des deux prochaines années »