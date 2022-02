Tennis

Tennis : L'énorme sortie du clan Nadal sur son sacre à l’Open d’Australie !

Publié le 6 février 2022 à 19h35 par P.L. mis à jour le 6 février 2022 à 19h39

En janvier dernier, Rafael Nadal a remporté son 21e tournoi du Grand Chelem après sa victoire à l'Open d'Australie. Et selon l'un de ses médecins, sa performance à Melbourne restera ancrée dans l'histoire.

En janvier dernier, Rafael Nadal est entré un peu plus dans l’histoire du tennis. L’Espagnol s’est imposé en finale de l’Open d’Australie contre Daniil Medvedev pour remporter son 21e sacre en tournoi du Grand Chelem, soit un de plus que ses rivaux Novak Djokovic et Roger Federer. Pourtant, les chances de Rafael Nadal au début du tournoi étaient minces puisqu’il revenait tout juste d’une blessure au pied. Grâce à cela, Rafa a certainement gravé sa performance dans l’histoire selon l’un de ses médecins.

« Il entrera dans l’histoire comme les anciens guerriers de Troie, invincible, et deviendra une icône pour la société »