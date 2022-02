Tennis

Tennis : Cette mise au point de taille sur la relation entre Nadal et Federer !

Publié le 5 février 2022 à 21h35 par B.C.

Alors que Rafael Nadal et Roger Federer feront partie de l'équipe Europe lors de la Laver Cup 2022 en septembre prochain, Marion Bartoli est revenue sur la relation forte qu’entretiennent les deux hommes.

Depuis de nombreuses années, Roger Federer et Rafael Nadal se livrent une lutte acharnée sur les courts, mais cela n’empêche pas les deux légendes du tennis d’entretenir une relation forte. Alors que l’Espagnol a décroché le deuxième Open d’Australie de sa carrière il y a quelques jours, cette victoire lui permet d’être le premier joueur du circuit ATP à décrocher 21 Grands Chelems, devançant ainsi Novak Djokovic et Roger Federer, qui n’a pas hésité à félicité son rival : « Quel match ! A mon ami et grand rival Rafael Nadal, sincères félicitations pour être devenu le premier homme à remporter 21 Grands Chelems en simple. Il y a quelques mois, nous plaisantions sur le fait que nous étions tous les deux sur des béquilles. Incroyable. Ne jamais sous‐estimer un grand champion. Ton incroyable éthique de travail, ton dévouement et ton esprit de combat sont une source d’inspiration pour moi et pour d’innombrables autres personnes dans le monde. » Au micro de RMC , Marion Bartoli est revenue sur la relation sincère qu’entretiennent les deux hommes.

« Roger et Rafa sont des vrais amis »