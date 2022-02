Tennis

Tennis : Le terrible constat de Richard Gasquet sur son niveau !

Publié le 5 février 2022 à 13h35 par B.L.

Éliminé en quart de finale de l'Open Sud de France par Mikael Ymer (7-5, 6-7, 6-1), Richard Gasquet n'a pas caché que sa condition physique lui a fait défaut pour lutter pendant toute la rencontre.

Après Gaël Monfils, c'est Richard Gasquet qui s'est heurté au Suédois Mikael Ymer à l'Open Sud de France. Au terme d'une belle bataille dans les deux premiers sets, le Biterrois ne répondait plus présent physiquement dans la dernière manche (7-5, 6-7, 6-1). Conscient d'être loin de ses plus belles années, Richard Gasquet n'en reste pas moins heureux d'être toujours présent sur les courts à 35 ans.

« Il faut que je m’arrache comme un rat »