Tennis : Le bourreau de Tsonga lui rend un vibrant hommage !

Publié le 9 février 2022 à 17h35 par A.D.

Pour son grand retour sur les courts, Jo-Wilfried Tsonga s'est frotté à Hubert Hurkacz ce lundi à Rotterdam. Battu, le Manceau a vu son bourreau faire son éloge.

Après deux années à enchainer les blessures, Jo-Wilfried Tsonga a retrouvé les courts ce lundi à Rotterdam. Opposé à Hubert Hurkacz, le Manceau s'est incliné en deux sets (6–4, 7–6). Malgré sa défaite, Jo-Wilfried Tsonga a préféré positiver à l'issue de la partie. « Pas un grand match ! La route est encore longue, mais je garde espoir de retrouver de meilleures aptitudes. Je continue de rêver » , a posté le Français sur son compte Twitter .

«Jo est un compétiteur incroyable, c’était un match très difficile pour moi»