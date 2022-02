Tennis

Tennis : Tsonga envoie un gros message après son élimination à Rotterdam !

Publié le 8 février 2022 à 17h35 par A.D.

De retour à la compétition, Jo-Wilfried Tsonga était opposé à Hubert Hurkacz ce lundi à Rotterdam. Défait en deux sets, le Manceau a préféré positiver.

Ces deux dernières années, Jo-Wilfried Tsonga a vécu un véritable calvaire. Peu épargné par les pépins physiques, le Manceau est enfin de retour. Alors qu'il défiait Hubert Hurkacz ce lundi à Rotterdam, Jo-Wilfried Tsonga a profité de l'occasion pour revenir sur sa descente aux enfers. « Pour moi, c'est vraiment spécial d'être de retour sur les courts. C'est vrai que les deux années qui ont passé ont été difficiles au niveau tennistique. En tant qu'être humain, en tant qu'homme, ç'a été deux années malgré tout fabuleuses pour moi. J'ai eu beaucoup de chance, je vis des choses extraordinaires dans ma vie. Mais c'est vrai qu'au niveau tennis, ç'a été très difficile. Je me suis accroché et j'avais envie de rester en forme. Je n'avais pas envie que ma carrière se termine sur une blessure. J'avais envie d'être capable d'être compétitif. Je ne sais pas encore combien de temps je vais jouer, mais je suis de retour et j'espère que ça va me permettre de vivre encore beaucoup de bons moments sur le court », a confié Jo-Wilfried Tsonga.

«La route est encore longue, mais je garde espoir»