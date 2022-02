Tennis

Tennis - Open d'Australie : Nadal reçoit un vibrant hommage après son sacre !

Publié le 7 février 2022 à 23h35 par P.L.

Après un match spectaculaire contre Daniil Medvedev en finale de l'Open d'Australie, Rafael Nadal a été sacré pour la 21e fois de sa carrière en tournoi du Grand Chelem. L'Espagnol a d'ailleurs reçu un nouvel hommage pour sa grande performance.

En janvier dernier, Rafael Nadal a été auteur d’un nouvel exploit dont lui seul a le secret. Récemment revenu d’une blessure au pied, l’Espagnol s’est tout de même hissé jusqu’en finale de l’Open d’Australie. Et l’ultime match à Melbourne face à Daniil Medvedev semblait mal embarqué pour Rafael Nadal, le Russe ayant remporté les deux premiers sets. Néanmoins, l’Espagnol a réussi à inverser totalement la tendance pour finalement s’imposer au terme d’un match certainement historique (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5). Grâce à cette victoire et ce nouveau sacre, Rafael Nadal a surpassé ses deux rivaux Novak Djokovic et Roger Federer au nombre de titres en tournoi du Grand Chelem (21 pour Rafa contre 20 pour Nole et Federer). Depuis, le joueur de 35 ans reçoit une vague d’hommages. Et Greg Rusedski n’a pas échappé à la règle.

«C'est un monstre génétique de la nature»