Tennis

Tennis : La nouvelle annonce d’Andy Murray sur son avenir !

Publié le 8 février 2022 à 9h35 par B.C.

Malgré ses pépins physiques, Andy Murray est parvenu à retrouver un bon niveau et souhaite rester sur les courts tant que son corps ne le lâche pas.

À 34 ans, Andy Murray savoure les moments passés sur les courts. Entre 2017 et 2019, le Britannique a souffert de graves blessures l’ayant éloigné de la compétition, mais depuis plusieurs mois, Andy Murray a retrouvé un nouveau souffle et enchaîne les rencontres. De retour dans le top 100 mondial (95e) pour la première fois depuis 2018, il sera opposé ce mercredi à Alexander Bublik pour le 1er tour de l'Open de Rotterdam. Avant cette rencontre, Andy Murray est revenu sur son état.

« Tant que je me sens bien et que je suis en bonne santé, je veux essayer de jouer »