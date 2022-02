Tennis

Tennis : Les grandes ambitions de Tsitsipas pour son avenir !

Publié le 7 février 2022 à 13h35 par B.L.

Joueur numéro 4 mondial à seulement 23 ans, Stéfanos Tsitsipas n'a toujours pas remporté de titre en tournoi du Grand Chelem. Après avoir perdu en finale de Roland-Garros contre Novak Djokovic en 2021, le Grec veut rebondir.

À l'image d'un joueur comme Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipas incarne la nouvelle génération sur le circuit professionnel. Toutefois, contrairement eu Russe, le Grec n'a toujours pas été sacré en Grand Chelem. En 2021, Stéfanos Tsitsipas était pourtant bien parti pour remporter le tournoi de Roland-Garros. Mais après avoir mené de deux sets à zéro en finale contre Novak Djokovic, le natif d'Athènes s'est écroulé pour finalement s'incliner en cinq sets (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4).

« Je ne veux pas être le gars qui détient un trophée de finaliste »