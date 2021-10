Tennis

Tennis : Cette déclaration forte d'Andy Murray sur son avenir !

Publié le 19 octobre 2021 à 13h35 par La rédaction

De retour au premier plan cette saison après avoir connu de nombreux pépins physiques, Andy Murray n'a pas caché son intention de jouer encore longtemps au plus haut niveau.

Andy Murray a traversé de nombreux moments de doutes dans sa carrière. Entre 2017 et 2019, le Britannique a longtemps été éloigné des courts de tennis à causes de graves blessures, notamment à la hanche. Le joueur de 34 ans a par conséquent dégringolé au classement ATP, en étant aujourd'hui classé comme le 172ème joueur mondial. Cependant, Andy Murray semble avoir retrouvé un second souffle cette année.

« Je vais donc continuer à jouer au haut niveau jusqu’à ce que mon corps me dise stop »