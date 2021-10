Tennis

Tennis : Les mots forts de Nadal sur ces deux légendes !

Publié le 17 octobre 2021 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 17 octobre 2021 à 9h42

Alors qu'il fait parti des plus grands joueurs de tous les temps, Rafael Nadal a récemment dévoilé ses sources d'inspiration.

Présent sur le circuit professionnel depuis près de deux décennies, Rafael Nadal répond toujours présent à 35 ans. Comme ses principaux rivaux Novak Djokovic et Roger Federer, le Majorquin compte à son palmarès 20 tournois du Grand Chelem, comprenant une victoire à l'Open d'Australie, deux à Wimbledon, quatre succès à l'US Open et surtout 13 triomphes sur la terre battue de Roland-Garros, la surface de prédilection de Rafael Nadal. Afin de briller au plus haut niveau, l'Espagnol s'est inspiré des plus grands champions du tennis.

« J’étais un grand fan de Pete Sampras et d'Andre Agassi »