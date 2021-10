Tennis

Tennis : Cette incroyable proposition de Nadal pour une nouvelle règle !

Publié le 16 octobre 2021 à 10h35 par La rédaction

Présent sur le circuit professionnel depuis bientôt 20 ans, Rafael Nadal ne manque pas d'expérience lorsqu'il s'agit de tennis. L'Espagnol ne serait pas contre l'évolution de certaines règles, notamment sur la question du service.

À 35 ans, Rafael Nadal a tout gagné. Tout comme Roger Federer et Novak Djokovic, l'Espagnol a jusqu'ici remporté 20 tournois du Grand Chelem dans sa carrière. Avec de nombreuses années comme professionnel sur le circuit, Rafael Nadal a eu l'occasion de voir le tennis évoluer. Pour l'actuel 6ème joueur mondial au classement ATP, l'arrivée de nombreux joueurs au service puissant pourrait porter atteinte aux matchs.

« Je crains qu’un match de tennis ne soit décidé uniquement par le service »