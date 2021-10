Tennis

Tennis : Monfils rend un vibrant hommage à Zverev !

Publié le 14 octobre 2021 à 20h35 par A.D.

Tombé face à Alexander Zverev ce jeudi en huitième de finale à Indian Wells, Gaël Monfils n'a pas tari d'éloges à l'égard de son bourreau.

Ce jeudi, Gaël Monfils a vu Alexander Zverev lui donner une leçon de tennis. Opposé au numéro 4 mondial en huitième de finale du tournoi d'Indian Wells, le Français s'est incliné en deux petits sets. Une défaite qu'il a tenté d'expliquer après la rencontre. « Je ne suis pas bien rentré dans le match, mais lui, il était bien. Le premier point, il me fait un retour boisé croisé, il me met à l'amende tout de suite. C'est pas bien parti tout de suite. Il a su se relâcher plus vite que moi. Et c'est rapidement devenu un rouleau compresseur. Il a surtout bien volleyé, j'ai trouvé... Il n'a pas eu de trou d'air. Je l'ai senti beaucoup plus solide que moi. Je n'ai pas réussi à lui faire mal » , a précisé Gaël Monfils. Dans la foulée, le Français a tenu à rendre un vibrant hommage à Alexander Zverev.

«Le mec, c'est la crème de la crème, il m'a écrasé»