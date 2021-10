Tennis

Tennis : Le message fort de Gaël Monfils sur son retour en forme !

Publié le 13 octobre 2021 à 14h35 par T.M.

Après des mois de galères, Gaël Monfils retrouve enfin le sourire. Et étant dans une bonne période, le Français a à nouveau certaines ambitions.

Gaël Monfils continue son chemin à Indian Wells. Le Français a réussi à valider son ticket pour les huitièmes de finale en s’imposant face à Kevin Anderson. Un victoire qui confirme un peu plus le retour en forme de l’actuel 18ème joueur mondial. En effet, après des mois très compliqués, Monfils a enfin réussi à retrouver ses sensations, en témoigne sa récente finale du côté de Sofia. A Indian Wells, il tente donc de poursuivre sur sa lancée, bien que le prochain défi sera de taille avec un duel face à Alexander Zverev, 4ème à l’ATP.

« Pourquoi pas essayer de les battre, tout simplement ? »