Tennis

Tennis : Gaël Monfils s’enflamme avant ses débuts à Indian Wells !

Publié le 8 octobre 2021 à 22h35 par B.C. mis à jour le 8 octobre 2021 à 22h39

Alors qu’il s’apprête à entrer en lice à Indian Wells, Gaël Monfils ne cache pas tout le bien qu’il pense du tournoi californien.

Après s’être hissé jusqu’en finale du tournoi de Sofia, remporté par Jannik Sinner, Gaël Monfils s’apprête à faire ses débuts à Indian Wells. Le Français rencontrera le vainqueur du match opposant Gianluca Mager à Márton Fucsovics et tentera de briller en Californie. Gaël Monfils pourrait affronter Alexander Zverev dès les huitièmes de finale, mais avant de faire des calculs sur son programme, le joueur tricolore savoure avant d’entrer en lice dans un tournoi qu’il affectionne particulièrement.

« C’est toujours cool et agréable de jouer ici »