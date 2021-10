Tennis

Tennis : Federer, Djokovic, Nadal… La grande annonce d’Auger-Aliassime !

Alors que Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ne sont pas présents au tournoi d’Indien Wells, Félix Auger-Aliassime s’est prononcé sur l’absence des trois joueurs.

Toujours blessés, Rafael Nadal et Roger Federer ne disputent pas cette année le tournoi d'Indian Wells, et Novak Djokovic rejoint la liste des absents. Le Serbe a en effet décidé de ne pas se rendre en Californie après avoir vécu un été agité, marqué par ses défaites aux Jeux Olympiques et à l’US Open. De quoi laisser une chance de victoire aux autres participants, à l’instar de Félix Auger-Aliassime. Le Canadien s’est prononcé sur l’absence des trois champions et estime que ces derniers resteront des adversaires coriaces à leur retour.

« Ce ne sera pas facile de les battre »