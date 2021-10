Tennis

Tennis : Le clan Djokovic n'a aucun doute sur l'identité du GOAT !

Publié le 3 octobre 2021

Alors que Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic sont constamment comparés sur la planète tennis, le débat pour savoir qui est le meilleur de ces trois monstres fait rage. Pour Nikola Pilic, ancien entraîneur de Djokovic lors de sa jeunesse, le Serbe est au-dessus.

Depuis plus de quinze ans, le monde du tennis est dominé par Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Ces trois joueurs phénoménaux comptent chacun 20 titres de Grand Chelem à leur palmarès. Il est donc difficile de désigner l'identité du meilleur joueur de tous les temps, tant chacun d'entre eux a des arguments à faire valoir. Pour autant, Novak Djokovic semble avoir l'approbation de certains observateurs...

« Novak est le meilleur de tous les temps »