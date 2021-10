Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic… Cette nouvelle sortie fracassante sur le véritable GOAT !

Publié le 3 octobre 2021 à 16h35 par B.C.

Alors que le débat du GOAT revient régulièrement dans le monde du tennis, l’ancien joueur Paolo Bertolucci n’affiche aucune hésitation sur le sujet.

Avec leurs 20 titres du Grand Chelem, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont un palmarès exceptionnel. Les trois hommes dominent le monde du tennis depuis plus de quinze ans et disposent d’arguments solides pour prétendre au rang honorifique de plus grand de tous les temps (GOAT). Le débat fait rage parmi les observateurs pour sortir du lot l’un de ces trois hommes, mais aux yeux de Paolo Bertolucci, ancien 27e joueur mondial, c’est Novak Djokovic qui dépasse d’une courte tête Roger Federer et Rafael Nadal.

« Le Djokovic de 2013 et de ces 18 derniers mois est le joueur le plus fort de tous les temps »