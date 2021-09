Tennis

Tennis : L'énorme proposition de Nadal à Federer !

Publié le 27 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 27 septembre 2021 à 21h36

Cette saison, la Laver Cup s’est jouée sans Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Mais pour 2022, le tennisman espagnol a fait une proposition alléchante à son homologue suisse.

Le 24 septembre, la Laver Cup a débuté sans ses plus grandes stars d’aujourd’hui, que sont Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Toutefois, des joueurs de classe mondiale, tels que Daniil Medvedev ou encore Stefanos Tsitsipas étaient bien présents. Et alors qu'une blessure les a privé de Laver Cup, Rafael Nadal a donné rendez-vous à Roger Federer pour la saison prochaine.

«Roger Federer, le double la saison prochaine ?»