Tennis : Ce témoignage inquiétant sur les retours de Federer et Nadal

Publié le 22 septembre 2021 à 21h35 par B.C.

Ancien numéro 3 mondial, Nikolay Davydenko affiche de gros doutes sur les capacités de Rafael Nadal et Roger Federer à retrouver leur meilleur niveau.

Cet été, l’US Open s’est déroulé avec deux absents de taille du côté de New York : Rafael Nadal (35 ans) et Roger Federer (40 ans). Les deux légendes du tennis sont en effet blessées et se préparent à faire leur retour en début d’année 2022. Nadal est touché au pied gauche tandis que Federer souffre d’une blessure au genou. Alors que leur retour est très attendu par les fans, Nikolay Davydenko affiche de son côté de gros doutes, dans un entretien accordé à Eurosport .

« Je ne pense pas qu’ils puissent potentiellement gagner encore un match en cinq sets »