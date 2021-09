Tennis

Tennis : La grande annonce du clan Nadal sur son retour !

Publié le 22 septembre 2021 à 18h35 par B.C.

Alors que Rafael Nadal est actuellement absent après une blessure au pied, son oncle s’est prononcé sur son retour sur les courts.

Attendu après son échec à Roland-Garros, Rafael Nadal n’a finalement pas participé au dernier US Open. L’Espagnol a en effet déclaré forfait pour le reste de la saison en raison d’une blessure au pied gauche. « Cela faisait quelque temps que je n’avais pas communiqué à travers les réseaux sociaux. C’est pour vous dire que j’étais à Barcelone avec mon équipe et mon équipe médicale pour recevoir un traitement au pied. Je devrai prendre plusieurs jours de repos et je serai absent plusieurs semaines des courts. Je suis déjà de retour à la maison et j’ai commencé mon processus de récupération. Merci à tous pour votre soutien ! », lâchait l’Espagnol au début du mois sur ses réseaux sociaux.

« Rafa prévoit de revenir en Australie »