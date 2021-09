Tennis

Tennis : Blessé, Rafael Nadal donne de ses nouvelles !

Publié le 11 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Absent de l’US Open à cause d’une blessure au pied, Rafael Nadal a communiqué sur son état de santé par le biais d'Instagram en révélant se trouver à Barcelone pour son traitement.

Le 20 août dernier, Rafael Nadal annonçait la fin de sa saison et donc son absence pour le dernier Grand Chelem de l'année civile, à savoir l'US Open. Après un échec à Roland-Garros, le Majorquin devra attendre avant de se remettre en selle. Dans une publication Instagram , il s’est affiché en béquilles, pied gauche protégé. L'occasion pour lui de donner de ses nouvelles à ses fans.

Nadal donne de ses nouvelles