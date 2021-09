Tennis

Tennis : Nadal,Federer... Vers la fin d'une génération ?

Publié le 10 septembre 2021 à 13h35 par La rédaction

L'US Open s'est déroulé sans Federer, Nadal ni Serena Williams. Une première depuis... 1997 !

Roger Federer, Rafael Nadal et Serena Williams sont des monstres sacrés de l’histoire du tennis. A eux trois, le Suisse, l’Espagnol et l’Américaine totalisent 63 titres du Grand Chelem. Mais à leurs âges avancés (respectivement 40, 35 et 39 ans), la retraite semble s’approcher pour ces géants, qui sont d’ailleurs tous les trois absents de l’US Open. Une première depuis 1997 mais qui pourrait bien se répéter dans les prochains mois.

La fin d'une ère