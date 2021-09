Tennis

Tennis : Nadal, Federer… L’énorme sortie de Medvedev sur l’US Open !

Publié le 9 septembre 2021 à 19h35 par B.C.

Alors que plusieurs absents de taille sont à noter dans cet US Open, avec notamment Rafael Nadal et Roger Federer, Daniil Medvedev ne se soucie pas de ce détail important.

Cette année, l’US Open doit faire sans plusieurs joueurs majeurs. Rafael Nadal et Roger Federer ont notamment été contraints de déclarer forfait pour le Grand Chelem, de quoi permettre à la nouvelle génération de se faire remarquer. C’est notamment le cas de Daniil Medvedev, qui affrontera ce vendredi Félix Auger-Aliassime en demi-finale. Interrogé sur le sujet, le Russe réfute pourtant l’idée d’être plus libéré en l’absence des cadors du circuit.

« Nadal et Federer ? Je m’en fous de savoir s’ils sont là ou pas »