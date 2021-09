Tennis

Tennis : Djokovic, Medvedev, Zverev... Del Potro dévoile son favori pour l’US Open !

Publié le 8 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Ils sont plusieurs à prétendre à la victoire lors de l’US Open 2021. Selon Juan Martin Del Potro, c’est Novak Djokovic qui fait office de favori malgré plusieurs jeunes outsiders.

En l’absence de Roger Federer, Rafael Nadal et Dominic Thiem, Novak Djokovic est le grand favori de l’US Open. Cela tombe bien, le Serbe a fait du 4ème Grand Chelem son principal objectif afin de remporter les 4 tournois majeurs d'une même saison. Mais sur sa route, plusieurs joueurs de la nouvelle génération sont susceptibles de le mettre à mal comme Daniil Medvedev ou Alexander Zverev.

« Il a de l’expérience, il a des coups forts et il est souvent très intelligent sur le court »