Tennis

Tennis : Après l’US Open, Novak Djokovic a un grand projet !

Publié le 8 septembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Avant de disputer son quart de finale de l’US Open contre Matteo Berrettini, Novak Djokovic en a dit plus sur son projet… cinéma.

Quelques semaines après sa déception aux Jeux Olympiques, Novak Djokovic s’est relevé pour disputer l’US Open et aller chercher le Grand Chelem calendaire. Pour le moment, le Serbe maîtrise son sujet. En quart de finale, Djokovic affrontera Matteo Berrettini pour un remake de la finale de Wimbledon, son premier gros test à Flushing Meadows. Et une fois que l’US Open sera terminé, le numéro 1 mondial a prévu un gros projet.

« Ce sera l’occasion de mieux me connaître en dehors du court »