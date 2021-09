Tennis

Tennis : Le constat terrible de Dominic Thiem sur son état

Publié le 7 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Obligé de renoncer à la fin de saison en raison d’une blessure au poignet, Dominic Thiem raconte comment il a vécu ses derniers mois.

Il est l’un des grands absents du tableau de l’US Open au même titre que Roger Federer et Rafael Nadal. Dominic Thiem a été contraint de déclarer forfait à cause d’une blessure au poignet, et même de mettre un terme à sa saison pour récupérer. Le 6ème joueur mondial ne reviendra donc pas sur les courts avant 2022. Au micro de Tennis Channel, la vainqueur de l’US Open 2020 est revenu sur ses derniers mois très compliqués.

« Quand tout semblait être revenu à la normale, la blessure est arrivée »