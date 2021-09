Tennis

Tennis : Alexander Zverev dévoile le secret de sa forme actuelle !

Publié le 7 septembre 2021 à 16h35 par La rédaction

En grande forme et qualifié pour les quarts de finale de l’US Open, Alexander Zverev s’est confié sur ce qui fait sa force actuellement.

Depuis sa médaille d’or brillamment obtenue aux Jeux Olympiques cet été à Tokyo, plus rien ne résiste à Alexander Zverev. Dans la foulée, l’Allemand a empoché le Masters 1000 de Cincinnati. Arrivé en très grande forme à l’US Open, Zverev n’a concédé qu’un set en 4 matchs. A présent, le numéro 4 mondial semble armé pour aller chercher son premier titre du Grand Chelem. Dans des propos relayés par We Love Tennis , Alexander Zverev s’est confié sur le secret de sa réussite.

« Si vous avez le contrôle de votre vie, vous avez le contrôle de votre tennis »