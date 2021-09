Tennis

Tennis : Cet énorme aveu de Zverev sur Novak Djokovic !

Publié le 3 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Déterminé à aller cher son premier titre en Grand Chelem à l’US Open, Alexander Zverev est revenu sur sa préparation. Selon lui, tout a commencé lors des Jeux Olympiques face à Novak Djokovic.

Alexander Zverev s’est qualifié au second tour de l’US Open après avoir facilement disposé de l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas. Très en forme depuis quelques semaines, l’Allemand a remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques puis est allé chercher le titre au Masters 1000 de Cincinnati. Le 4ème joueur mondial espère désormais être sacré lors d’un tournoi du Grand Chelem. Et selon lui, la route vers l’US Open a démarré lors de sa rencontre face à Novak Djokovic en demi-finale à Tokyo.

« Il était donc important pour moi d’aller à Cincinnati, un endroit où je n’avais jamais gagné un match avant cette année, et de faire un grand tournoi »