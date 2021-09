Tennis

Tennis : Gaël Monfils comblé par l’ambiance de l’US Open !

Publié le 3 septembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Vainqueur de Steve Johnson au second tour de l’US Open, Gaël Monfils n’a pas tari d’éloges à l’égard de la folle ambiance américaine.

Beaucoup mieux depuis quelques semaines, Gaël Monfils s’est présenté à l’US Open en grande forme. De bonne augure puisque Monfils est déjà le dernier français en lice, après seulement deux tours. Face à Steve Johnson, Gaël Monfils n’a pas vécu une partie de tout repos, mais il a fini par l’emporter en 4 manches. Une victoire que le Français explique en partie avec l’apport du public, même s’il jouait à l’extérieur face à l’Américain.

« Même si je jouais un Américain, c’était fou »